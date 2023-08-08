Вышел трейлер комедии СТС "Кибер Иван" от Федора Бондарчука

Синопсис 13-серийного проекта такой: "Актёр-неудачник Иван случайно ломает новейшего андроида, созданного по своему подобию. Чтобы помочь отцу-инженеру, Иван вынужден изображать робота в доме регионального министра инноваций Бориса и его жены Риты. Актёру предстоит бороться не только с угрозой раскрытия, но и с чувствами к неприступной дочке чиновника.