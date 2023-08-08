Сериал «Плейлист волонтера» обсудили в подкасте «Художественный смысл»
Темой нового выпуска подкаста «Художественный смысл» стал оригинальный сериал Okko «Плейлист волонтера». Впечатления от сериала, его съемки и отличия от литературного первоисточника Гавриил Гордеев, директор по развитию медиа Rambler&Coи главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров, режиссер сериала Максим Свешников, кинокритик Егор Москвитин, а также актеры проекта Дмитрий Чеботарев, Мила Ершова, Владимир Афанасьев и Дарья Руденок.
Аудиоверсия подкаста доступна на HiFi-стриминге Звук. В нее вошли фрагменты интервью, которые в итоге не попали в финальную версию подкаста. Пользователи платформы также могут ознакомиться с одноименной книгой и специально собранным плейлистом с треками из сериала.
Подкаст начинается с небольшого новостного блока, в котором ведущий рубрики кинолюбитель Тимур Ромашко вместе с Гавром Гордеевым, Егором Москвитиным и автором анонимного индустриального Голливуде, значительно повлиявших на планы релизов на ближайшие годы.
Ранее сообщалось, что показ новой восьмисерийной драмы «Плейлист волонтера» по мотивам одноименного true-story романа участника поисково-спасательных работ Артема Ляшенко (Мршавко Штапич) стартовал в онлайн-кинотеатре Okko 18 мая.
Восьмисерийный драматический сериал «Плейлист волонтера» режиссера-постановщика Максима Свешникова рассказывает историю битвы за человеческие жизни во время зарождения первых добровольческих поисковых отрядов в стране.
Главный герой сериала Штапич (Иван Янковский) очень рано обзавелся семьей и также стремительно ее лишился, успел поставить крест на карьере и уже в 25 лет остался не у дел. Оказавшись в поисково-спасательном отряде, он получает возможность реализовать себя в новой профессиональной среде и приобрести не просто друзей, а единомышленников, ― людей, по-настоящему горящих своим делом.