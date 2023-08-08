Сериал «Плейлист волонтера» обсудили в подкасте «Художественный смысл»

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Аудиоверсия подкаста доступна на HiFi-стриминге Звук. В нее вошли фрагменты интервью, которые в итоге не попали в финальную версию подкаста. Пользователи платформы также могут ознакомиться с одноименной книгой и специально собранным плейлистом с треками из сериала.

Подкаст начинается с небольшого новостного блока, в котором ведущий рубрики кинолюбитель Тимур Ромашко вместе с Гавром Гордеевым, Егором Москвитиным и автором анонимного индустриального Голливуде, значительно повлиявших на планы релизов на ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что показ новой восьмисерийной драмы «Плейлист волонтера» по мотивам одноименного true-story романа участника поисково-спасательных работ Артема Ляшенко (Мршавко Штапич) стартовал в онлайн-кинотеатре Okko 18 мая.

Восьмисерийный драматический сериал «Плейлист волонтера» режиссера-постановщика Максима Свешникова рассказывает историю битвы за человеческие жизни во время зарождения первых добровольческих поисковых отрядов в стране.