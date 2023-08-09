«Библиотекарь» стал номинантом на премию «Сделано в России — 2023»

Быстро набирающий популярность проект сейчас занимает вторую строчку в рейтинге самых просматриваемых сериалов и фильмов по версии «Кинопоиска». И это неудивительно – проект отличает оригинальная подача, ламповая атмосфера, добротный экшн с топорами, лопатами и бабулями в косынках, мистический сюжет и некую культурную эстетику – все-таки знания здесь действительно сила.

Главный герой Алексей Вязинцев, чья актерская карьера не складывается, живет мамой, перебиваясь редкими заработками, и мечтает уехать в Америку. Двигателем сюжета становится случай – давно пропавший отец Вязинцева внезапно умирает при загадочных обстоятельствах. В наследство Алексею достается квартира в Широнино, куда он и едет, чтобы продать недвижимость. Здесь Вязенцев невольно становится участником опасных событий. Местные жители верят в магическую силу книг давно забытого советского писателя Громова. Книги наделяют человека сверхъестественными способностями. Тайный мир читателей Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы.