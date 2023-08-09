Стало известно, сколько стоило производство второго сезона «Локи»

Провал теперь просто немыслим, поскольку всё поставлено на попытку оживить дочернюю компанию и интерес к вселенной MCU в целом. На второй сезон не пожалели средств, особенно с учётом невысоких сборов последних проектов, таких как «Доктор Стрэндж» оцениваемых около $110 млн; «Тор 2: Царство тьмы» — около $105 млн; и «Стражи Галактики» — менее $100 млн. Сериал под руководством Тома Хиддлстона должен выйти на платформе Disney+ уже в октябре.

В этом году подразделение Marvel показало разочаровывающие цифры и от сборов других своих проектов: «Человека-муравья и Осы: Квантомания» и «Стражей Галактики 3». Оба проекта не достигли ожидаемых результатов и выступили не так успешно, как рассчитывала студия. Собственно, всё подразделение Disney+ не получало прибыли с момента своего запуска в 2019 году, а операционный убыток уже составляет $695 млн только в первом квартале 2023 года. Учитывая популярность первого сезона «Локи», можно с уверенностью сказать, что весь Disney теперь сильно зависит от его дальнейшего успеха.