Сюжет «Цикад» повествует о группе молодых людей из Москвы, жизнь которых меняется после знакомства с парнем по имени Антон. В один день герои устраивают праздник по случаю школьного выпускного, который оборачивается «страшной трагедией» — разобраться в случившемся попытаются родители школьников и следователь.