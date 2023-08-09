В Петербурге начали снимать новый сериал с Тарасовой

В Петербурге начали снимать новый сериал с Аглаей Тарасовой
В Петербурге стартовали съемки нового сериала «Саша и Питер». В главных ролях актеры Аглая Тарасова и Антон Филипенко, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier.
Картина расскажет о том, как девушка Саша, желая сорвать своему бывшему парню свадьбу, приезжает в Петербург и устраивается на работу в ЗАГС. Однако вместо регистратора свадеб ей поручают должность регистратора разводов. Во время работы она становится свидетельницей многих нелепых ситуаций, а также участницей романтических приключений.
Сериал «Саша и Питер» выйдет в онлайн-кинотеатре Premier в следующем году. Автор картины и ее режиссер – Валерия Шкирандо. Сценарий написали Шкирандо, Алена Константинова, Юлия Лемарк, Алена Кассир и Полина Филоненко.