В Петербурге начали снимать новый сериал с Тарасовой

В Петербурге стартовали съемки нового сериала «Саша и Питер». В главных ролях актеры Аглая Тарасова и Антон Филипенко , сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier.

Картина расскажет о том, как девушка Саша, желая сорвать своему бывшему парню свадьбу, приезжает в Петербург и устраивается на работу в ЗАГС. Однако вместо регистратора свадеб ей поручают должность регистратора разводов. Во время работы она становится свидетельницей многих нелепых ситуаций, а также участницей романтических приключений.