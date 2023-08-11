Названа дата релиза экранизации романа Эдгара Аллана По от Netflix

«Это безумие в самом лучшем смысле этого слова. В нем много очень мрачного юмора, но в то же время он действительно трогает душу. В этой истории есть фантастический сверхъестественный элемент, и [Верна — героиня Гуджино] является его проявлением. Можно сказать, что она — исполнительница судьбы или исполнительница кармы», — заявила Гуджино.