Автор фильма «Она» снимет сериал с Хоакином Фениксом

Как сообщает издание World of Reel, создатель фильмов «Быть Джоном Малковичем» и «Она» Спайк Джонс готовится к съёмкам своего нового проекта. Это будет дорогой сериал для Netflix — онлайн-кинотеатр якобы запланировал два сезона.

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Шоу описывают как эпичную научную фантастику, над которой Джонс работал последние несколько лет. Главную роль должен сыграть Хоакин Феникс — актёр уже работал с постановщиком над фильмом «Она», вышедшим в 2013 году. Других сюжетных деталей проекта нет.