Премьера второго сезона сериала "Контакт" состоится 24 августа

Второй сезон драматического сериала «Контакт» выйдет 24 августа на платформе PREMIER. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители онлайн-кинотеатра.

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Режиссер картины — Нурбек Эген. Он работал над такими проектами как «Мажор» и «Порт». Новый сезон будет посвящен теме отцов и детей в современных реалиях. Главный герой Глеб Барнашов постарается прийти к взаимопониманию с дочерью Юлей, однако на мужчину обрушатся серьезные проблемы.

Во втором сезоне семью Глеба будут преследовать бандиты. На фоне этого герой должен ухаживать за больным деменцией отцом, а также разбираться со своей личной жизнью — на его сердце претендуют две женщины.

Исполнитель главной роли Майков признался, что ему нравится играть Глеба Барнашова.

«Он такой, каким я не решаюсь быть в реальной жизни. Он проблемы решает, а я обычно стараюсь от них бежать, но здесь могу это воплотить», — объяснил артист.

Актриса Равшана Куркова считает, что в новых сериях раскроется тема преодоления и победы над личными страхами.