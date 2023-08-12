Режиссер ремейка "Постучись в мою дверь" сравнил сериал с "Гамлетом"
Режиссер Всеволод Аравин, который снимает российскую адаптацию турецкого хита "Постучись в мою дверь", сравнил этот проект с шекспировским "Гамлетом".
"Есть разные жанры. "Гамлет" был написан 400 лет назад, но до сих пор его ставят в театрах. Зачем? Потому что пьеса - это пьеса, а спектакль - это ее видение. Заинтересовал как материал для другой постановки, который можно увидеть иначе", - поделился режиссер своим мнением с порталом "Дни.ру".
Отвечая на критику самой идеи ремейка, Аравин подчеркнул, что у него нет цели "переплюнуть" турецкое шоу.
Снимает российскую адаптацию ТНТ. В главных ролях - Никита Волков и Лиана Гариба. Недавно стало известно, что отца главного героя сыграет Игорь Жижикин.
Напомним, что "Постучись в мою дверь" - это романтическая комедия о том, как юная флористка и перспективный топ-менеджер изображают пару.