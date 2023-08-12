Режиссер ремейка "Постучись в мою дверь" сравнил сериал с "Гамлетом"

"Есть разные жанры. "Гамлет" был написан 400 лет назад, но до сих пор его ставят в театрах. Зачем? Потому что пьеса - это пьеса, а спектакль - это ее видение. Заинтересовал как материал для другой постановки, который можно увидеть иначе", - поделился режиссер своим мнением с порталом "Дни.ру".