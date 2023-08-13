В Москве завершились съемки сериала «Хроники русской революции»

«Это самая объёмная работа в моей жизни, практически эпопея. В ней мало чистой фантазии: даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами, а истории – документальными фактами. Это попытка сохранить историческую память о неординарных людях. Я попытаюсь рассказать русскую историю, находясь в костюме и Ленина, и Сталина, и Николая II, и бандита Лёньки Бешеного. Я постараюсь понять каждый характер в его амбивалентности. И прежде всего это будет рассказ о человеке с присущими ему достоинствами и недостатками».