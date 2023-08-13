В Москве завершились съемки сериала «Хроники русской революции»
6 августа в Москве, в Большом театре, Андрей Кончаловский завершил съёмки нового 16-серийного исторического фильма под рабочим названием «Хроники русской революции». Генеральными продюсерами картины выступили Алишер Усманов и телеканал «Россия». Фильм снят при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» (фонд основан Алишером Усмановым).
Новая лента посвящена событиям Октябрьской революции. Её действие охватывает период с 1905 по 1924 год – непростую эпоху, повлиявшую на судьбы людей не только России, но и всего мира в XX столетии. Главные роли в фильме исполнили: Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизев, Тимофей Окроев и другие.
Режиссёр Андрей Кончаловский рассказал:
«Это самая объёмная работа в моей жизни, практически эпопея. В ней мало чистой фантазии: даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами, а истории – документальными фактами. Это попытка сохранить историческую память о неординарных людях. Я попытаюсь рассказать русскую историю, находясь в костюме и Ленина, и Сталина, и Николая II, и бандита Лёньки Бешеного. Я постараюсь понять каждый характер в его амбивалентности. И прежде всего это будет рассказ о человеке с присущими ему достоинствами и недостатками».