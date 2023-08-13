5 сериалов для любителей британского юмора

Британцы славятся своим тонким юмором и чопорным остроумием. Они отлично высмеивают ситуации, в которых другие бы плакали, и мастерски создают короткие, но при этом безумно увлекательные истории. Незатянутые сезоны и злободневные шутки — формула успеха, которой уже давно пользуются британские продюсеры, режиссеры и сценаристы.

© Кадр из сериала "Дрянь"

"Рамблер" делится подборкой британских сериалов с отличным юмором.

Видео дня

"Офис" (2001-2003 гг.)

Кадр из сериала "Офис"

В отличие от американской адаптации, которая успела разрастись до 9 сезонов, британский оригинал вышел куда меньше. Создатель сериала Рики Джервейс смог снять уникальную злободневную сатиру про офисную жизнь и уложить эту историю всего лишь в 14 серий. Именно британский "Офис" подарил миру персонажей, образами которых зрители потом восхищались в многочисленных ремейках: начальника-самодура и его страдающих работников.

"Книжный магазин Блэка" (2000-2004 гг.)

Кадр из сериала "Книжный магазин Блэка"

Этот британский ситком повествует о грубом и циничном владельце книжного магазина Бернарде Блэке. Мужчина решил открыть магазинчик, чтобы наконец сбежать от реальности, вот только он не учел, что наличие собственного бизнеса обязывает вести счета и даже общаться с клиентами.

— Я нормальный.

— Нормальный?! Какой нормальный взрослый человек делает солдатиков из яичницы, а потом дает им звания?

"Дрянь" (2016-2019 гг.)

Кадр из сериала "Дрянь"

Драмеди "Дрянь" рассказывает о жизни тридцатилетней жительницы Лондона, которая постоянно попадает в неприятности. Вся ее повседневность состоит из странных сексуальных связей, неловких обедов с семьей, общения с нервозной сестрой и попыток обрести счастье. Эта очень откровенная история с черным, но уморительным юмором точно не заставит скучать.

"Компьютерщики" (2006-2013 гг.)

Кадр из сериала "Компьютерщики"

В центре ситкома — история о команде техподдержки. Вместо того, чтобы сидеть в красивом комфортабельном офисе, как остальные сотрудники компании, эти ребята вынуждены проводить все свое рабочее время в маленьком грязном подвале. Вскоре к ним устраивается новая сотрудница, которая совершенно не разбирается в компьютерах, но волшебным образом становится главой ИТ-отдела.

"Немного за сорок" (2003 г.)

Кадр из сериала "Немного за сорок"

Ситком повествует о нервозном враче-терапевте Поле, из жизни которого после 40 лет полностью исчезает сексуальная активность. Его жена Эстель — домохозяйка, которая наконец-то решает выйти на работу. Пол пребывает в кризисе среднего возраста и безумно боится, что красавица Эстель ему изменяет. Неурядиц в жизни героев действительно много, но на все из них в сериале смотрят с юмором.

— Дорогой, это очень просто, ты просто должен его отвлечь.