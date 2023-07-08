5 фильмов для любителей черного юмора

Черные комедии позволяют разгрузить мозг, отвлечься от насущных проблем и вдоволь посмеяться – если, конечно, вам по нраву такой юмор.

© Кадр из фильма "Большой Лебовски"

Для тех, кого черные комедии веселят куда больше классических, мы составили подборку лучших фильмов из этой категории.

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Подробнее – в материале "Рамблера".

"Король комедии", 1982

В центре сюжета неудачник Руперт Папкин, который убежден, что его судьба – быть гениальным юмористом. Однако для того, чтобы заявить о себе миру, ему нужно непременно засветиться на телевидении в популярнейшем шоу. Для этого он умоляет ведущего "Вечернего шоу" выделить для него эфирное время, но тот оказывается непреклонен. Пережив череду неудач, Папкин решается на отчаянный шаг.

"После работы", 1985

Кадр из фильма "После работы"

Программист Пол волею случая знакомится в кафе с Марси и вскоре оказывается у нее в квартире. Однако вечер продолжается отнюдь не так, как рассчитывал Пол: новая знакомая закатывает истерику и признается в суицидальных наклонностях, а сам герой никак не может выбраться из криминального района.

"Смерть ей к лицу", 1992

Фэнтезийная черная комедия с Мэрил Стрип в главной роли.

Две зрелые женщины, мечтающие об эликсире вечной молодости, обращаются за помощью к колдунье. Вскоре снадобье начинает действовать: героини и впрямь преображаются, но еще не догадываются о том, как эти изменения повлияют на их жизнь.

"Большой Лебовски", 1998

Картина повествует о бездельнике по прозвищу Чувак, который живет в свое удовольствие и не знает бед. Но лишь до тех пор, пока банда гангстеров по ошибке не принимает его за миллионера-однофамильца. Преступники угрожают Чуваку и требуют крупную сумму денег. Вдобавок к этому они похищают жену миллионера, уверенные в том, что он заплатит за нее любую сумму.

"Счастье", 1998

Кадр из фильма "Счастье"

История о трех сестрах, каждая из которых страдает от внутренних демонов и одиночества. В фильме можно встретить отсылки к чеховским "Трем сестрам", а также к картинам Вуди Аллена.