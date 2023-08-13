Молодого Энакина Скайуокера показали в новом тизере "Асоки"

Студия Lucasfilm представила новый тизер к сериалу "Асока" по вселенной "Звездных войн". В нем во флэшбеках главной героини в исполнении Розарио Доусон появляется молодой Энакин Скайуокер, к роли которого вернулся 42-летний Хейден Кристенсен. Нейросети вернули внешности актера необходимую по сюжету молодость.

Напомним, Асока Тано была падаваном Энакина Скайуокера, но затем, разочаровавшись в идеалах джедаев, покинула орден. Впервые она появляется в мультсериале "Звездные войны: Война клонов", действие которого разворачивается между вторым и третьим эпизодами фильмов Джорджа Лукаса. Также она является героиней анимационных сериалов "Звездные войны: Силы судьбы" и "Звездные войны: Повстанцы". Кроме того, Рзарио Доусон уже играла Асоку в сериалах "Мандалорец" и "Книга Бобы Фетта".