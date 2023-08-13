Следующий сезон или спин-офф «Теда Лассо» может выйти через 2-3 года
Несмотря на то, что сериал Apple TV+ «Тед Лассо» официально был завершен после третьего сезона, стриминг намекал на возможное продолжение серии. Режиссер и главный продюсер шоу Деклан Лауни в интервью THR рассказал, что ни новый сезон, ни спин-офф, ни полноценный сиквел, еще не получили зеленый свет, а если это произойдет, то до зрителей конечный продукт доберется только через несколько лет.
«Я думаю, что сериал можно было бы продолжать, но он сделал свое дело – была договоренность на трехсезонный цикл, и это было желание Джейсона Судейкиса. Надо было завершить все сюжетные линии. На данный момент, конец наступил. Но я чувствую, что есть что-то еще. … Будет что-то еще. Пройдет еще два-три года, прежде чем что-то произойдет — если вообще что-то произойдет», — сказал Лауни.
После завершения третьего сезона официальный аккаунт Apple TV+ в Twitter опубликовал фото Роя Кента, Нейта и тренера Берда, подписав «Пахнет потенциалом», что могло намекать на возможный спин-офф.
Комедийный сериал родился из рекламных роликов, где впервые был представлен персонаж Теда Лассо – позитивного, неунывающего тренера, способного вдохновить на большие свершения. По сюжету, герой согласился возглавить футбольный клуб английский Премьер-лиги, хотя вообще ничего не понимает в футболе. Раньше он тренировал только команды по американскому футболу, который существенно отличается от европейского.