Следующий сезон или спин-офф «Теда Лассо» может выйти через 2-3 года

«Я думаю, что сериал можно было бы продолжать, но он сделал свое дело – была договоренность на трехсезонный цикл, и это было желание Джейсона Судейкиса. Надо было завершить все сюжетные линии. На данный момент, конец наступил. Но я чувствую, что есть что-то еще. … Будет что-то еще. Пройдет еще два-три года, прежде чем что-то произойдет — если вообще что-то произойдет», — сказал Лауни.