Третий сезон сериала "Беспринципные" выходит на ТВ

Третий сезон сериала "Беспринципные" с Павлом Деревянко выходит на ТВ
21 августа в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера третьего сезона оригинального сериала Кинопоиска "Беспринципные" - о жизни и приключениях москвичей в гламурном районе Патриарших прудов.
С историями людей, которые разным образом связаны с "Патриками", зрителей по-прежнему будет знакомить патологический лжец Славик - обаятельный герой Павла Деревянко.
К третьему сезону его жизнь кардинально поменялась: роскошные апартаменты пришлось променять на каморку дворника, а также заняться креативным бизнесом - продажей воздуха. Перемены произошли и в жизни друзей Славика: Валя (Кристина Бабушкина) собирается идти в политику, Роман (Юрий Колокольников) находит себе девушку, Юля и Паша (Аглая Тарасова и Павел Табаков) продолжают поиски новых жертв для своих авантюр. И только генерал Хадяков (Николай Фоменко) заскучал на пенсии...
Режиссером новых серий "Беспринципных" - комедии, снятой по сатирическим рассказам и очеркам писателя Александра Цыпкина, - вновь стал Роман Прыгунов ("Духless","Мертвое озеро"). К основному актерскому составу в продолжении присоединились Настасья Самбурская, Павел Ворожцов, Карина Зверева, Сергей Епишев, Александр Лыков и другие актеры. Производством третьего сезона занимались компания "Медиаслово" и "Плюс Студия".
Комментарий
Павел Деревянко, актер:
- После переезда в каморку дворника Славик на самом-то деле не особенно изменился. Горбатого могила исправит. Он по-прежнему эротоман, сексоголик, и в этом мы похожи! Важно, что он, взрослея, не изменяет себе, а продолжает все так же любить женщин, при этом очень уважая свою жену и крепясь, выдерживая разнообразные женские провокации.