Кто еще из звезд сыграет в российской версии «Постучись в мою дверь»

Одна за другой открываются тайны создания российской версии сериала «Постучись в мою дверь», а мы и рады — уж очень ждем выхода главного отечественного хита. Вот высказалась и звезда Comedy Club на ТНТ Марина Кравец.

Она призналась, что тоже примет участие в проекте и сыграет роль скандальной певицы по имени Лана. В распоряжении Super появились кадры со съемочной площадки, на которых актриса предстала в образе своей героини вместе с исполнителем главной роли Никитой Волковым.

Не секрет, что по сюжету Лана — звезда в прямом смысле этого слова: она не стесняется продемонстрировать свое недовольство или наглядно показать, что об окружающих переживает не сильно. Кравец признается, что характер певицы уж слишком отличается от нее самой:

«В этом плане, кстати, мы с Ланой совершенно разные. Что касается отличий моей героини от её турецкой версии, в нашем сериале в ней будет больше иронии, во всяком случае, я постаралась добавить это в образ».