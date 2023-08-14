5 самых дорогих сериалов в истории

На современные сериалы денег иногда тратят не меньше, чем на киноблокбастеры. Если раньше казалось, что большого бюджета заслуживают только полнометражные фильмы, то сейчас ситуация изменилась. Сериалы поражают зрителей дорогими декорациями и костюмами, а также именитыми актерами в касте.

© Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"

"Рамблер" делится подборкой одних из самых дорогих сериалов в истории.

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"Друзья"

Удивительно, но ситком "Друзья" стал настолько популярен, что с каждым годом бюджет сериала только увеличивался. На последний сезон было потрачено примерно 170 миллионов долларов. А на каждый эпизод тратили по 10 миллионов. Дело в том, что за все годы шестерка актеров сильно прославилась, а потому их гонорары за съемки значительно выросли.

"Дом дракона"

Кадр из сериала "Дом дракона"

На первый сезон "Дома дракона" — приквел "Игры престолов" — было потрачено около 200 миллионов долларов. После успеха "Игры престолов" ожидания фанатов были особенно завышенными. Чтобы оправдать их, бюджет приквела увеличили на 5 миллионов долларов. Деньги во многом понадобились для создания CGI-сцен с драконами.

"Цитадель"

Кадр из сериала "Цитадель"

Цена одного первого сезона составила 300 миллионов долларов. Сериал продюсировали братья Руссо, знаменитые своими голливудскими проектам, в частности — экранизациями комиксов Marvel. При этом многие критики и зрители отметили, что, несмотря на очень большой бюджет, "Цитадели" не удалось стать хорошим шпионским триллером.

"Очень странные дела"

Кадр из сериала "Очень странные дела"

Если раньше "Очень странные дела" были довольно скромным фантастическим сериалом, то с годами проект братьев Дафферов обзавелся высоким бюджетом. Последний четвертый сезон обошелся Netflix как минимум в 300 миллионов долларов. Этот сезон действительно был снят как самый настоящий блокбастер и получился очень зрелищным.

"Властелин колец: Кольца власти"

Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"