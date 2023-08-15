На чем зарабатывают видеосервисы после ухода Голливуда

После ухода западного контента российские онлайн-кинотеатры начали вкладываться в сериалы собственного производства, которые уже принесли рекордную выручку, передает отчет информационно-аналитического агентства TelecomDaily РБК. По его информации, за полугодие на продаже прав платформы заработали 8,8 млрд рублей.

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За аналогичный период 2022 года выручка по соответствующим пунктам составляла лишь 5,5 млрд рублей. Таким образом, показатели были увеличены в более чем 1,5 раза. Как уточнил глава TelecomDaily Денис Кусков, до 2022 года продажа платформами прав на собственные сериалы вовсе не носила массового и системного характера.

Лидером на соответствующей нише является more.tv, на который приходится более 20% всей выручки рынка. На втором месте расположился сервис Start, доля которого составила 17,7%. Замкнул тройку онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» с результатом в 17,3%.

При этом большую часть выручки платформы по-прежнему получают с подписок пользователей и рекламы. В первом полугодии 2023 года она составила 35,4 млрд рублей, что на 37% больше результатом за аналогичный период прошлого года.