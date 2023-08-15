Деревянко сыграет самого себя в новом сериале "Из поморов мы"

В Архангельской области начались съемки комедийного сериала СТС "Из поморов мы" с Павлом Деревянко в главной роли. В новой истории звезда "Дылд" играет самого себя - актера Павла Деревянко, который ради подготовки к роли Ломоносова отправляется на родину ученого в Холмогоры.

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По сюжету актер селится в доме семьи Беловых, глава которой Егор (Антон Богданов) всю жизнь зарабатывает физическим трудом и ненавидит гламурных знаменитостей. И теперь вместо погружения в быт поморов главный герой попадает в череду проблем семейства и всего города во главе с мэром (Артем Волобуев).

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"Непривычно играть героя с моим именем, - признается Павел. - Ведь это не совсем я, поэтому сначала даже запутался. Но потом решил, что покажу иронично обобщенный образ артиста и буду с нескольких знакомых актеров снимать по чуть-чуть разные особенности: и речевые, и поведенческие. И, конечно, героя ждет трансформация: он очеловечивается, сходят с него ненужная шелуха и московский флер".

Съемки проекта, ставшего сериальным дебютом режиссера Раили Каримовой, символично стартовали в селе Ломоносово, где и родился легендарный ученый. В кадр также попали Историко-мемориальный музей М. В. Ломоносова, набережная Северной Двины, Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова и другие достопримечательности. В одной из серий участвовали местные актеры массовых сцен: по сюжету на концерте в поддержку губернатора герой исполняет песню, посвященную городу.

Сам Павел признается, что впервые оказался в Архангельской области: "Конечно, это невероятные места: Северная Двина, северные просторы, красота! Жаль, не успел всего увидеть. Я в целом люблю экспедиции. Жить вдали от Москвы я бы не смог, но временно, как и мой герой, с большим удовольствием". Также Деревянко вместе с группой отправится в Переславль-Залесский, где художники нашли колоритный дом Беловых, и на Рыбинское водохранилище.