Названа дата выхода 12 сезона хоррор-сериала «Американская история ужасов»

Телеканал FX сообщил в Twitter, что 12 сезон хоррор-сериала «Американская история ужасов» выйдет 20 сентября.

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Предстоящий сезон будет разделен на две части, однако неизвестно, какое количество серий будет в каждой из них. Издание Deadline напоминает, что в 11 сезоне еженедельно выходило по два эпизода. Сериал будет транслироваться на Hulu.

По словам авторов сериала, сюжет нового сезона будет частично основан на мистическом романе Даниэль Валентайн «Нежное состояние». В нем главная героиня уверена, что некий зловещий дух мешает ей забеременеть. Основным референсом сценаристы сезона называют культовую картину «Ребенок Розмари» Романа Полански.

В новой части к актерскому составу сериала присоединилась Ким Кардашьян. В опубликованном в июле тизере звезда появилась с седыми волосами и ярким макияжем, держащей на руках младенца.

В трейлере также показали сцены с танцами группы женщин, напоминающие спиритический шабаш. В кадре появляются модель и актриса Кара Делевинь, а также Эмма Робертс, которая уже снималась в прошлых сезонах шоу.