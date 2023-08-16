Стала известна дата выхода нового сезона "Американской истории ужасов"

Стала известна дата выхода 12-го сезона сериала "Американская история ужасов". Как объявили канал FX и сервис Hulu, сезон вновь разобьют на две части. Премьера первой намечена на 20 сентября.

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Когда выйдет вторая часть - пока неизвестно. Многое зависит от результата переговоров бастующих сценаристов и актеров с голливудскими студиями.

В центре сюжета - беременная актриса, которую преследуют потусторонние силы. Известно, что авторы вдохновлялись культовым и отчасти пророческим хоррором "Ребенок Розмари" Романа Полански.

По традиции в сериале множество знаменитостей. Причем не только из актерского цеха. Например, на этот раз компанию Эмме Робертс и Каре Делевинь составила Ким Кардашьян. Звезды красуются в новых образах на свежих постерах к сериалу.