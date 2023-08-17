Как снимают эротические сцены в турецких сериалах

Российские онлайн-кинотеатры все часто покупают права на показ турецких фильмов и сериалов. Зрителей они привлекают романтическими линиями, а также страстью, в которую можно поверить даже через экран.

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Эпизоды с маркировкой 18+ зачастую не могут показать в мусульманской стране. Возникает вопрос, как это делается и в чем специфика таких сцен.

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Все дело в культурных особенностях государства, в котором снимаются сериалы. Зрителей они привлекают несмотря на то, что интимные сцены сняты там менее откровенно, чем в европейских или американских аналогах.

— Турецкие сериалы славятся своей эстетикой. Сцены, которые считаются откровенными в европейском понимании, в них отсутствуют и сняты иносказательно. В первую очередь это связано с культурными особенностями страны, — объяснили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.

Главный акцент смещается с близости и фокусируется на чувствах героев, драматических событиях и переживаниях. Персонажи, как правило, не до конца оголяют свои эмоции в кадре.

Дело в том, что телеканалы в Турции штрафуются за откровенные сцены, а нередко их даже временно запрещают. RTÜK (Высший совет радио и телевидения) следит за соблюдением морали и этики в кино, сериалах и видеоклипах. Помимо этого организация занимается цензурой зарубежного контента.

RTÜK оценивает не только содержание слов персонажей, но и их поведение, движения. Если в совете решат, что на экране демонстрируется эротика, жестокость, безнравственность, то телеканалу за это может грозить предупреждение или штраф в размере нескольких миллионов лир. Именно по этой причине создатели сериалов и фильмов стремятся к гармонии между этикой и зрительскими запросами.

— Надо разделять то, что снимают, и что идет в эфир. Бывает, серия выходит, потом корректируется, а после проект вообще закрывают, — уточняет продюсер Софья Митрофанова.

Она добавила, что RTÜK не только контролирует контент по собственной инициативе, но и реагирует на жалобы зрителей. Они могут пожаловаться на недостойное поведение экранных героев.

Так было с проектом «Столкновение» — постоянные поцелуи и постельные сцены не откликнулись аудитории.

В таких ситуациях происходит пересъемка «плохих» эпизодов. Например, в страстных сценах герои продолжают находиться в одежде или же полностью укрыты одеялом.

По словам экспертам, штрафы и запреты грозят также в том случае, если страстные или эротические сцены как-либо связаны с супружеской изменой.