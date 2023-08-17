Авторы сериала The Last of Us удивят выбором актрисы

Шоураннер Крэйг Мэйзин рассказал о будущем сериала The Last of Us.

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В интервью The Hollywood Reporter он сообщил, что актрису на роль Эбби уже почти нашли, но работа приостановилась из-за забастовок в США.

По словам Мэйзина, кастинг может удивить зрителей, а кто-то даже не согласится с выбором. Подобная реакция была и на прошлые анонсы актёров для первого сезона шоу.

Однако шоураннер считает, что авторы делают всё правильно. Несколько раз инсайдеры говорили, что на роль Эбби могут взять Шеннон Берри из сериала «Дикарки» или Кэти О'Брайан («Мандалорец»).

Крэйг Мэйзин отметил, что зрителей также ждут третий и четвёртый сезоны сериала. По его словам, это хорошее число.

Число эпизодов в будущих сезонах будет отличаться, что обуславливается особенностями истории.