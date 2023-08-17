8 мгновений весны. Съемки шпионского сериала стартовали в Петербурге
Съемки масштабной остросюжетной шпионской драмы "Берлинская жара" о роли советской разведки и отечественной науки в создании ядерного щита СССР начались в Санкт-Петербурге. Производством сериала занимается кинокомпания "Монументал вижн" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Консультант-партнер проекта - НИЦ "Курчатовский институт" и ГК "Росатом". Сериал должен выйти в 2024 году.
8-серийная картина расскажет о жестком поединке советской разведки с британскими спецслужбами за информацию об урановой программе нацистской Германии, а также о работе советских физиков по созданию ядерного щита СССР в переломный момент Великой Отечественной войны.
По сюжету летом 1943 года советскому руководству становится известно об активизации работы немецких физиков по созданию атомной бомбы. Задание завладеть секретной информацией о разработках нового вида оружия, способного изменить ход войны, получает советский агент Франс Хартман (Гела Месхи), работающий в Берлине под прикрытием. Хартман начинает сложную многоходовую операцию и вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга (Алексей Филимонов), в поле зрения которого находится немецкий научный гений Вернер Гейзенберг (Кирилл Кяро). В игру вступает также гестапо и приставляет к Хартману "сотрудницу германского МИДа" Дори (Анна Пескова). В это же время в Москве под руководством физика Игоря Курчатова (Егор Бероев) активизируются работы по советскому атомному проекту. Чтобы победить врага и нейтрализовать ядерный шантаж союзников, ученым и руководству страны предстоит сделать невозможное - в кратчайшие сроки от фундаментальных исследований "шагнуть в практику".
Режиссер проекта - Евгений Лаврентьев ("Черные кошки"),генеральные продюсеры - Михаэль Шлихт и Дмитрий Пристансков. Художественный руководитель - Андрей Кравчук ("Адмирал", "Итальянец").
"Принять участие в создании этого проекта мне предложил Михаэль Шлихт, - рассказывает худрук сериала Андрей Кравчук. - Историю о ядерных разработках в СССР и в Германии во время Второй мировой войны, рассказанную в сценарии, можно воспринимать как художественный вымысел, параллельную реальность. Тем не менее, в нем приводятся факты и выстраиваются гипотезы, которые могут свидетельствовать о том, что подобное могло происходить и на самом деле. У сценария есть две интересные составляющие: история противостояния СССР и нацистской Германии в разработке ядерного оружия (а немецкие ученые тогда вплотную подобрались к его созданию) и история советского разведчика-нелегала. Я решил: из этого получится очень любопытное кино".
"История создания атомной бомбы до сих пор окружена ореолом секретности. "Берлинская жара" открывает неизвестные страницы в истории создания ядерного щита Советского Союза, - говорит продюсер сериала Дмитрий Пристансков. - Проект не только рассказывает о работе наших ученых и нашей разведки в самом кратере нацизма в Берлине, но также ставит серьезные вопросы человечности, мужества, патриотичности и, конечно же, подлинной любви. Наш проект - это в определенной степени спин-офф культового сериала "Семнадцать мгновений весны", и все события в нем как будто происходят в то же время и в том же месте, и кажется, что наши герои могут встретиться на улочках Берлина со Штирлицем, пастором Шлагом или другими героями всенародно любимого сериала. Мы создадим по духу современное, зрелищное и захватывающее кино".