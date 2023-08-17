Съемки шпионского сериала стартовали в Петербурге

"Принять участие в создании этого проекта мне предложил Михаэль Шлихт, - рассказывает худрук сериала Андрей Кравчук. - Историю о ядерных разработках в СССР и в Германии во время Второй мировой войны, рассказанную в сценарии, можно воспринимать как художественный вымысел, параллельную реальность. Тем не менее, в нем приводятся факты и выстраиваются гипотезы, которые могут свидетельствовать о том, что подобное могло происходить и на самом деле. У сценария есть две интересные составляющие: история противостояния СССР и нацистской Германии в разработке ядерного оружия (а немецкие ученые тогда вплотную подобрались к его созданию) и история советского разведчика-нелегала. Я решил: из этого получится очень любопытное кино".



"История создания атомной бомбы до сих пор окружена ореолом секретности. "Берлинская жара" открывает неизвестные страницы в истории создания ядерного щита Советского Союза, - говорит продюсер сериала Дмитрий Пристансков. - Проект не только рассказывает о работе наших ученых и нашей разведки в самом кратере нацизма в Берлине, но также ставит серьезные вопросы человечности, мужества, патриотичности и, конечно же, подлинной любви. Наш проект - это в определенной степени спин-офф культового сериала "Семнадцать мгновений весны", и все события в нем как будто происходят в то же время и в том же месте, и кажется, что наши герои могут встретиться на улочках Берлина со Штирлицем, пастором Шлагом или другими героями всенародно любимого сериала. Мы создадим по духу современное, зрелищное и захватывающее кино".