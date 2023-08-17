3 причины смотреть сериал «Асока»

У шоу все шансы вернуть франшизе величие.

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В руках Disney «Звёздные войны» увядают. Последняя кинотрилогия всех разочаровала, сериал про Оби-Вана шокировал глупостями, в «Мандалорце» стало слишком много сомнительных филлеров. Однозначно хорошим получился лишь приземлённый «Андор».

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Но что делать давним фанатам, которые мечтают не о шпионском триллере, а о классической саге с джедаями, Силой и световыми мечами? Конечно же, ждать «Асоку»! Есть шанс, что сериал про легендарную героиню будет классным.

Где и когда смотреть сериал?

«Асока» выйдет в онлайн-кинотеатре Disney+. Официальной озвучки и субтитров на русском не ждите.

В первом сезоне будет восемь серий. Первые две выйдут 23 августа, дальше — по одной в неделю.

Видео доступно на YouTube-канале SWEROK. Права на видео принадлежат Disney.

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1. Это сериал про Асоку

Асока Тано — ученица джедая Энакина Скайуокера (Дарт Вейдер). Наставник учил девушку ловкости, Силе, боевому мастерству — впрочем, поначалу делал это безответственно. К примеру, в «Сказаниях о джедаях» Энакин откровенно скучал во время испытаний Асоки и считал происходящее тратой времени.

Вообще, Дэйв Филони придумал Асоку, чтобы показать взросление Скайуокера. Всё же во втором эпизоде «Звёздных войн» герой был недисциплинированным, а в третьем за экраном стал настоящим лидером. Внутренний рост — в том числе заслуга ученицы.

Впервые Асока появилась в мультфильме «Войны клонов». Сначала зрители сочли девушку раздражающей, но постепенно влюбились в неё. Асока стремительно развивалась: одновременно была милой и свирепой, чувствительной и несгибаемой, сильной и уязвимой. Со временем героиня стала легендарной — до последнего зажигала в «Войнах клонов», вернулась в «Повстанцах» и доросла до участия в сериалах вроде «Мандалорца» и «Книги Бобы Фетта». Теперь у неё собственный сериал с важным сюжетом.

2. У Асоки будет выдающийся враг

В «Звёздных войнах» хватало крутых злодеев. Палпатин, Дарт Вейдер, Дарт Мол, Генерал Гривус, Граф Дуку и другие. Но главный враг Асоки — гранд-адмирал Траун. Он нечто особенное.

Злодея придумали для серии романов — «Трилогия Трауна». Он не владел Силой и не сражался с джедаями в честном бою — вместо физической мощи он использовал свой гениальный ум. Злодей продумывал всё на семь шагов вперёд, манипулировал героями, заманивал их в ловушки, быстро находил слабости оппонента. Этого хватило, чтобы переиграть и почти уничтожить Новую Республику даже в ужасных стартовых условиях.

При этом Траун не был самодуром: он уважительно относился к подчинённым, поощрял инициативу, признавал ошибки и верил, что творит верное дело.

В мультсериале «Повстанцы», события которого разворачиваются до «Новой надежды», Траун стал основным злодеем. В финале гранд-адмирал и молодой джедай Эзра Бриджер исчезли — Асока считала их мёртвыми, но после событий «Возвращения джедая» узнала, что они выжили и вернулись.

Сериал «Асока» напрямую продолжает «Войны клонов» и «Повстанцев». Новинку в шутку даже называют новым сезоном «Повстанцев».

Девушка отправится на поиски друга и злодея — и непременно их найдёт. В трейлере уже показали Трауна, которого сыграет Ларс Миккельсен. Наверняка злодей снова выкрутится из сложной ситуации и поставит вселенную на колени.

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3. Сюжет «Асоки» будет важным для «Звёздных войн»

«Асока» обещает стать самым насыщенным сериалом по «Звёздным войнам». К примеру, экшена точно будет много — джедайка зарубит инопланетных хищников, сразится с ситхами, разнесёт имперцев в космических боях и сбежит из разваливающихся зданий.

Про драму тоже не забудут. В трейлере уже засветился Энакин Скайуокер — значит, авторы покажут обучение Асоки и её страдания после Приказа 66, а может, и одну из сцен встречи Асоки с Дартом Вейдером. Также в команде героини будет Гера Синдулла в исполнении Мэри Элизабет Уинстэд (Рамона из «Скотта Пилигрима»). Девушка пережила много личных трагедий и охотно отомстит за них.

За шутки в «Асоке» отвечает дроид Юянг, который говорит голосом Дэвида Теннанта. Актёр гениально играл в «Докторе Кто», «Благих знамениях» и «Джессике Джонс» — поэтому Юянг наверняка станет всеобщим любимчиком.

Сценарий всего сезона написал Дэйв Филони, он же выступил режиссёром самых важных серий. Когда-то Филони создал «Войны клонов» и «Повстанцев», поэтому от него ждут новый хит. События происходят между шестым и седьмым эпизодами «Звёздных войн» примерно во время сериала «Мандалорец».

Уже известно, что Дэйв Филони планирует масштабный фильм по этому времени — ожидайте аналог «Мстителей», где все герои этого периода соберутся ради одного важного сюжета. Как раз в «Асоке» этот сюжет должны полноценно запустить. Видимо, Траун станет новым руководителем распадающейся Империи.

«Асока»: будем смотреть?