- "Плакса" - это первый за очень долгое время сериал для подростков, в котором музыка играет одну из главных ролей. Но музыкальный - не значит поверхностный. В сериале мы поднимаем очень важную проблему школьного буллинга, с которым сталкиваются дети и как бы не замечают взрослые. У нас получился откровенный разговор об этом, что наверняка найдет отклик в сердцах школьников и их родителей, - заявил Сергей Жуков.