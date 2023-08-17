Вышел трейлер сериала "Плакса" с дочерью Сергея Жукова в главной роли
Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер подросткового сериала "Плакса", главную роль в котором исполнила Ника Жукова, дочь лидера группы "Руки вверх!" Сергея Жукова. Премьера - 28 сентября.
Ранее в Сети появился клип на дебютную песню Ники Жуковой "Девочка-плакса", эта композиция стала саундтреком проекта. Всего в восьмисерийном фильме прозвучит 12 песен от Ники Жуковой. У проекта три создателя: "Руки вверх! Продакшн", сервис Wink и телеканал СТС.
Главная тема сериала - буллинг. Героиня Ники Жуковой, которую зовут Маша, переезжает вместе с родителями из Москвы в провинциальный город. В столице Маша училась в элитной школе, а здесь попадает в самую обычную. Одноклассники девушку не принимают, начинается травля. Как следует из трейлера, спасение Маша находит в музыке, она же дарит девушке новые знакомства и первую любовь.
Сам сериал создатели позиционируют как социальный. В самом трейлере фигурируют страшные цифры - 52 процента современных школьников сталкиваются с теми или иными формами буллинга.
В сериале также снимались: Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова, Екатерина Семёнова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Светлана Колпакова, Анна Зайкова, Диана Енакаева, Даниил Муравьёв, Алексей Онежен, Софья Николаева, Алексей Демидов, Афина Лукиди, Даниил Чибриков, Адам Кумаев.
- "Плакса" - это первый за очень долгое время сериал для подростков, в котором музыка играет одну из главных ролей. Но музыкальный - не значит поверхностный. В сериале мы поднимаем очень важную проблему школьного буллинга, с которым сталкиваются дети и как бы не замечают взрослые. У нас получился откровенный разговор об этом, что наверняка найдет отклик в сердцах школьников и их родителей, - заявил Сергей Жуков.