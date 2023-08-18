Дэвид Харбор высказался о финале «Очень странных дел»

Я знаю, чем всё закончится, и это будет очень трогательно. Это термин, который я буду использовать. [...] Сценаристы отдадут должное главным персонажам: Одиннадцатой, Хопперу, Джоссу, Уиллу и Майку. Им уделят много времени, потому что зрители прожили с ними последние восемь лет.