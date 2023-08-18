Стала известна дата премьеры пятого сезона «Фарго»

Стриминговый сервис Hulu и телеканал FX назвали дату премьеры пятого сезона «Фарго» . Криминальный сериал вернётся на экраны уже 21 ноября — эпизоды будут выходить раз в неделю.

Действие пятой части истории развернётся в 2019 году. Сюжет расскажет о домохозяйке по имени Дороти «Дот» Лайон, которую настигает её тёмное прошлое. Девушка всеми силами пытается защитить от него своих близких, однако в какой-то момент её начинает преследовать шериф Рой Тиллман