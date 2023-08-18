Вышел трейлер продолжения "Жизни по вызову" с Павлом Прилучным
В Сети представлен трейлер (строго 18+) второго сезона сериала Сарика Андреасяна и KION "Жизнь по вызову" - шоу с мишурой и хлопушками, претендующего на резонанс.
В кадре всё опять дорого-богато, с форсом бандитским, пафосом, без скромности по части "обнаженки".
Контент - понятен, главный герой - Александр "Мэджик" Шмидт, владелец элитного эскорт-агентства, "способного выполнить практически любое желание" клиентуры. Его играет Павел Прилучный.
Создатели претендуют на углубление в особенности "бизнеса".
Сарик - постановщик и сопродюсер. В других ролях - Лиза Моряк (жена режиссера), Никита Кологривый, Ольга Смирнова, Михаил Горевой, Александр Яцко, Алексей Кирсанов, Наталья Рудова, Евгения Ярушникова, Владимир Сычев, так далее.