Премьеру сериала «Асока» перенесли

Сегодня, 18 августа, стало известно, что премьера сериала «Асока» по «Звёздным войнам» состоится на день раньше — 22 августа. В эту дату на Disney+ выйдут сразу две первые серии.

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После этого эпизоды будут выходить каждую среду вплоть до финала, который состоится 3 октября. Всего в первый сезон войдёт восемь серий с разной продолжительностью. Авторы шоу не раскрывают, с чем связан перенос.

«Асока» расскажет историю Асоки Тано, бывшей ученицы Энакина Скайуокера и сильного джедая. События разворачиваются параллельно сюжету «Мандалорца», но не будут пересекаться.