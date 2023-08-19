Вышел новый сезон фантастического сериала «Основание»

На Apple TV+ выходит второй сезон «Основания» по культовой серии научно-фантастических романов Айзека Азимова. Если первая часть сериала была разгромлена критиками и поклонниками книг подчистую, то отзывы на продолжение оказались куда более комплиментарными.

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«Лента.ру» рассказывает, стало ли «Основание» тем сай-фаем, которого все ждали.

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С момента основных событий первого сезона прошел век. Галактическая империя, как и прогнозировал несколько поколений назад при помощи науки психоистории математик Гэри Сэлдон (Джаред Харрис), начинает разваливаться. Центр больше не контролирует окраины, де-факто превратившиеся в отдельные государства (некоторые планеты и вовсе скатились до аграрных обществ, считающихся варварскими). Столица Империи, впрочем, на первый взгляд сильна, как никогда. Планета Трантор обросла впечатляющими орбитальными кольцами-щитами, а сам император Клеон XVII (Ли Пейс) задумал грандиозную реформу — вместо передачи трона по наследству собственному клону Рассвету (Кассиан Билтон) он пожелал жениться на императрице Небесного Доминиона (Элла-Рэй Смит) и завести потомков.

Кадр из сериала «Основание»

«Основание», колония ученых, созданная Сэлдоном на отдаленном Терминусе, тем временем расширила свое влияние на семь близлежащих планет благодаря мягкой силе — религии (да, вокруг личности Сэлдона возникла полноценная Церковь Галактического Духа) и торговли научными изобретениями. Миссионерскую деятельность ведут клерик Поли Верисов (Кулвиндер Гир) и брат Констант (Изабелла Лафлэнд). Правда, заключается она исключительно в демонстрации научных фокусов необразованным массам. Куда более дерзко влияние зарабатывает торговец Хобер Мэллоу (Димитрий Леонидас), напрямую впаривающий чудо-изобретения монархам из периферийных королевств.

Слухи о возросшей мощи «Основания» доходят и до Клеона, который отправляет на разведку вызволенного из тюрьмы экс-генерала Бела Риоза (Бен Дэниелс). Колония ученых вот-вот столкнется с новым кризисом, оказавшись на пороге войны с самой Империей. И хотя психоисторические прогнозы Сэлдона говорят, что при слабом монархе даже сильный генерал не представляет особой угрозы, Клеон и Риоз намерены это предсказание опровергнуть.

Сериал Дэвида Гойера с первых эпизодов, увидевших свет осенью 2021 года, пошел по отличной от книг Азимова траектории.

Писатель-фантаст не сильно интересовался прописыванием персонажей и их развитием — в конце-концов, «Основание» неоднократно подчеркивало абсолютную незначительность действий отдельных людей в контексте судьбы человечества. Все попытки героев сопротивляться предсказаниям Сэлдона или, наоборот, ускорить их исполнение натыкались на непреодолимые препятствия. Действие каждой из книг серии разворачивается через промежутки в столетия, и в каждом фигурируют новые акторы.

В то же время негласные заветы сериальной индустрии требуют от «Основания» неразрывности сюжета.

Зрителей сложнее в него вовлечь, если придется раз за разом заново знакомить их с действующими лицами. Следуй экранизация букве оригинала чуть строже, она скорее напоминала бы антологию. Что, впрочем, едва ли было бы плохим решением, но на такие риски для рейтингов компания Apple, вложившая в сериал гигантский бюджет и запланировавшая по меньшей мере восемь сезонов, пока не решилась.

Шоураннеры же пошли на компромисс — в то время как часть экранного времени посвящена новым колонистам и свежим кризисам, параллельная сюжетная линия посвящена Гэри Сэлдону и его помощнице Гейл Дорник (Лу Льобелл), путешествующим сквозь время и пространство по галактике. Из профессора психоистории, в книгах выступавшего по большей части в виде голограммы, здесь делают полноценного участника событий, который раскрывает заговоры, переживает драматические флешбэки и даже сражается с противниками.

Кадр из сериала «Основание»

Более, впрочем, удачное решение, связанное с правителями Империи, было реализовано еще в первом сезоне. Все монархи на Транторе — клоны, имеющие в том числе доступ к воспоминаниям своих предшественников. Эта аллегория несменяемости власти, с одной стороны, лишний раз подчеркивает неспособность громоздких империй к жизненно важным трансформациям (то есть вторит пророчествам Сэлдона), с другой — позволяет из сезона в сезон заполнять собой экран замечательному Ли Пэйсу.

Научная фантастика — жанр настолько своеобразный, что в высокобюджетных проектах никогда не предстает в чистом виде.

Его, как правило, разбавляют вкраплениями экшена, мелодрамы, даже хоррора. К слову, все это происходило и с двумя другими дорогостоящими адаптациями работ Азимова — «Двухсотлетним человеком» с Робби Уильямсом и «Я, робот» с Уиллом Смитом. Разумеется, экранизация имеет право на любые девиации от первоисточника. Кино и книги — медиумы слишком разные, чтобы преобразовывать одно в другое дословно. Проблема «Основания» в том, что оно, отступая от тезисов из романов, окунается в мир голливудских клише, возведенных на пьедестал «Матрицей», «Гарри Поттером» и другими дорогостоящими франшизами — заводит, то есть, старую шарманку об избранных, которые должны спасти мир от любых бед.

Не менее странно наблюдать, как адаптация книг, одним из главных постулатов которых являлась фраза «насилие — последний козырь дилетантов», регулярно к этому насилию прибегает, в том числе руками персонажей, из уст которых эта фраза как раз-таки должна звучать.

При этом второй сезон «Основания» имеет и бесспорно сильные стороны. Сериал все еще безумно красивый, но уже не только из-за обилия спецэффектов и тщательно проработанных инопланетных ландшафтов, за которые его прозвали «дорогостоящим скринсейвером». Новая часть куда смелее заимствует визуальные стили из уже ставшего классикой сай-фая. Тут и легко узнаваемая «Дюна» с гигантскими мобильными буровыми станциями вместо песчаных червей, и «Бегущий по лезвию» с неоновыми закоулками и вопросами о памяти и сознании, и «Звездные войны» с контрабандистами и многообразными мирами, и (куда без него) «Звездный путь» с помпезными космическими кораблями и одетыми с иголочки астронавтами.

Более того, продолжение куда тщательнее прорабатывает собственную вселенную. Это заметно по сюжетным линиям миссионеров и торговца — то есть тем, что наиболее приближены к книгам Азимова. Речь в них идет о бытовых для научной фантастики вещах, то есть о социально-политических процессах — рекрутинге, переговорах и других всевозможных задачах колонистов.

Сериал, словом, становится только интереснее там, где играет меньшими ставками, а не размахивает судьбой всего мира или пророчествами об избранных.

Кадр из сериала «Основание»

И если эта тенденция с новыми сезонами не исчезнет, а усилится (например, по сюжетной линии с Дорник и Сэлдоном вряд ли кто-нибудь будет скучать), «Основание» вполне может оказаться революционным для телеэкрана произведением. Как минимум потому, что станет первой дорогостоящей адаптацией книг Азимова, не ограничивающейся лишь публичными реверансами в адрес автора.