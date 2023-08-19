"Периферийные устройства" закрыли из-за забастовок

Премьера первого сезона "Периферийных устройств" состоялась в октябре прошлого года. Уже в феврале 2023 года сервисом было объявлено о продлении проекта на новый сезон. Но теперь, даже если к съемочному процессу удастся вернуться в ближайшее время, новый сезон может выйти только в 2025 году, и создатели не видят смысла в развитии проекта. Во-первых, из-за слишком большого перерыва между сезонами трудно будет удержать внимание зрителей, которым понравился первый сезон. Во-вторых, дороговизна производства сериала, которое сейчас простаивает. И в-третьих, на 2025 год у Amazon уже запланирован календарь релизов, и "Периферийные устройства" нарушат этот график.