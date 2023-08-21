Начались съемки второго сезона сериала "Тетя Марта"

"В новых сериях будут и фаер-шоу, и драки, и свадьбы, и пожары. В общем, приключений немало, - рассказывает режиссер Андрей Силкин, который также снимал подростковую драму "Плакса". - Но главное, о чем хочется рассказать, - это про важные семейные ценности. Каждый ребенок, который оказался волей судьбы в детском доме, всегда будет искать свою маму. И наши героини не исключение. Мы и сами с любопытством читали сценарий каждой новой серии: "Ну что, нашли маму или нет?"".