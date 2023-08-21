Начались съемки второго сезона сериала "Тетя Марта"
Начались съемки новых серий комедийного сериала "Тетя Марта", первый сезон которого посмотрели 42 миллиона россиян.
Режиссерское кресло занял Андрей Силкин.
В новых эпизодах появляется сестра-близнец Марты - Юля, которую играет та же актриса, что и Марту - Вита Корниенко. Чтобы найти маму, которая оставила их в детском доме, девочки меняются местами. И теперь Юле придется заботиться о дедушке (Юрий Кузнецов), решать проблемы с будущим опекуном Маратом (Александр Метелкин), соседом-актером (Сергей Епишев), блогером (Екатерина Кабак) и учительницей (Кристина Асмус), а Марте - привыкать к строгому опекуну Юли (к актерскому составу сериала присоединилась Зоя Бербер) и ее вредному брату (Матвей Воронин).
"Мне безумно понравились идея и сценарий второго сезона. Невероятнейшая история, которая читалась на одном дыхании, - признается Вита Корниенко. - В новых сериях мне посчастливилось играть сразу двух героинь. Юля с Мартой довольно разные, но и общих черт у них много, все-таки они сестры. Понятны мне обе, но пока привычнее характер Марты. Ведь с ней я больше знакома".
Главной отличительной чертой героинь в кадре станет челка.
"Если Марта более игривая, активная, хулиганистая, то Юля - это про классику, элегантность и строгость, отсюда и челка", - делится художник по гриму Елизавета Кожевникова.
Одной из самых ярких сцен второго сезона станет шоу талантов, в котором участвуют Марта и Юля.
"В новых сериях будут и фаер-шоу, и драки, и свадьбы, и пожары. В общем, приключений немало, - рассказывает режиссер Андрей Силкин, который также снимал подростковую драму "Плакса". - Но главное, о чем хочется рассказать, - это про важные семейные ценности. Каждый ребенок, который оказался волей судьбы в детском доме, всегда будет искать свою маму. И наши героини не исключение. Мы и сами с любопытством читали сценарий каждой новой серии: "Ну что, нашли маму или нет?"".