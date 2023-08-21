Камиль Ларин рассказал о своей роли в сериале «Кибер Иван»

Актёр Камиль Ларин рассказал о съёмках в новом сериале «Кибер Иван», где сыграл министра по инновациям, который взял к себе домой ожившего робота. Сериал выйдет на канале СТС.

«В начале сериала выясняется, что есть такая модель робота, как Кибер Иван, которого Борис (министр, которого играет Ларин. — RT) берёт к себе, чтобы протестировать и посмотреть, как он сможет помочь по дому», — поделился артист в интервью «Газете.Ru».