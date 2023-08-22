Что известно о новом сезоне сериала «Эйфория»

Драматический сериал «Эйфория» вышел на экраны в 2019 году и сразу вызвал бурную реакцию со стороны зрителей и критиков. Спустя три года вышло долгожданное продолжение, и к 28 февраля 2022 года первая серия 2-го сезона «Эйфории» США 19 миллионов зрителей. В том же месяце издание Variety самым обсуждаемым сериалом десятилетия в США на сегодняшний день, а телеканал HBO признал его вторым по количеству просмотров с 2004 года после «Игры престолов». «Лента.ру» выяснила, что известно о третьем сезоне сериала.

О чем «Эйфория» и что было в предыдущих сезонах?

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«Эйфория» — это адаптация одноименного израильского сериала, снятого в 2012 году. В центре сюжета оригинальной картины тоже несколько подростков, которые хотят сбежать от рутины и открывают для себя мир наркотиков и сексуальных экспериментов.

Израильский сериал не выстрелил, а вот версия режиссера и сценариста Сэма Левинсона зацепила зрителей разного возраста по всему миру. The Guardian отметил дерзость и эффектность сериала, Variety сказал, что «Эйфория» напоминает самих подростков (нахальных, грубых и не всегда приятных в общении), а Vulture сравнил эффект от сериала с залипанием в соцсетях, от которых ты устаешь и раздражаешься, но оторваться не можешь.

О чем был первый сезон «Эйфории»?

В отличие от оригинального сериала, где действие происходит в 1990-е годы, персонажи американской «Эйфории» живут в современных реалиях, в небольшом городе в США. Первый сезон знакомит зрителей с 17-летней Ру Беннет (Зендая) — старшеклассницей, недавно вернувшейся из рехаба. Как замечает сама Ру, ее жизнь пошла наперекосяк с самого детства — она родилась 11 сентября 2001 года, в день атаки террористов на башни-близнецы.

Первые моменты своей жизни главная героиня провела под рев телевизора, эмоциональные разговоры родителей и плач, поэтому неудивительно, что впоследствии ее нервная система дала сбой

К восьми годам у Ру диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство, к одиннадцати она подсела на отцовские успокоительные, а после потери отца — на тяжелые наркотики.

По сюжету Ру возвращается после реабилитации и пока не хочет употреблять, но жить, честно говоря, тоже не хочет. У нее нет близких друзей или хобби, а школа и предстоящие экзамены только отнимают силы. Все меняется, когда в городе появляется новая девушка, Джулс (Хантер Шефер), с которой у Ру возникает близкая связь.

Помимо взаимоотношений Ру и Джулс в сериале развиваются и другие сюжетные линии.

Какие сюжетные линии развиваются в первом сезоне «Эйфории»:

главная школьная power couple Нейт (Джейкоб Элорди) и Мэдди (Алекса Деми) — на протяжении всего сезона они пытаются разобраться в своих чувствах друг к другу;

cкромница Кэт (Барби Феррейра) решает переосмыслить свою женственность и уходит в вебкам-модели;

подруга Мэдди, девушка по имени Кэсси (Сидни Суини), хочет избавиться от сомнительной репутации и впервые построить серьезные отношения.

О чем был второй сезон «Эйфории»?

Второй сезон получил смешанные отзывы, но критикам понравился даже больше, чем первый, — на сайте Rotten Tomatoes он получил более высокий процент оригинальности. Правда, без критики тоже не обошлось. Так, издание Digital Spy писало, что создатель сериала Сэм Левинсон сместил фокус с главных героев на многочисленных второстепенных персонажей, а новые сюжетные линии не довел до конца.

Эйфория как будто потеряла фокус. В первом сезоне каждая серия была привязана к центральному персонажу — мы узнали об их особенностях, их пути развивались отдельно, естественным образом вливаясь в общее повествование сезона

Издание Digital Spy

Действительно, довольно много внимания во втором сезоне «Эйфории» уделяется не Ру и Джулс, а, например, любовному треугольнику между Нейтом, Мэдди и Кэсси. Помимо этого, Нейт пытается разобраться в своих отношениях с отцом Кэлом (Эрик Дэйн). Тот хранит дома эротическую запись с участием Джулс и ряд других видео такого же характера. Кроме того, Кэл постоянно рефлексирует на тему своей ориентации.

В арке Кэсси и ее семьи на первый план выходит старшая сестра Лекси (Мод Апатоу), которая пишет пьесу о своих одноклассниках и в финале сезона ставит ее в школьном театре.

Кэт перестает заниматься вебкамом и строит отношения с парнем, но понимает, что он ей не подходит. Ру и Джулс в это время общаются с новым персонажем Эллиотом (Доминик Фике), который отдаляет их друг от друга и способствует тому, чтобы Ру продолжала принимать наркотики. В финале сезона Ру и Джулс мирятся после серьезного конфликта, но Ру намекает на то, что не хочет продолжать общение. В это время наркодилер Феско (Агнус Клауд) и его младший брат ввязываются в ссору с поставщиком, Феско ранят в перестрелке.

Когда выйдет третий сезон?

Изначально предполагалось, что третий сезон «Эйфории» может выйти в начале 2023 года, однако фанатов ждала пессимистичная новость от Эрика Дейна, исполнителя роли отца Нейта, Кэла. В интервью Variety в феврале 2022 года Дейн сказал, что у него нет точной информации, но, скорее всего, дата выхода третьего сезона придется на 2024 год.

Вроде как планируется, что сериал выйдет в 2024-м, съемки должны начаться в ноябре (2022-го), но все еще может измениться

Эрик Дейн

Издание Production Weekly забастовки участников профсоюза Writers Guild of America (WGA), который защищает интересы более 11 тысяч американских сценаристов.

Даже если предположить, что Сэм Левинсон не будет срывать планы команды, ему, вероятно, потребуется дополнительное время, чтобы внести изменения в сценарий. Второй сезон завершился открытым финалом, который не давал четкого понимания, ушел из жизни Феско или нет. Это давало фанатам надежду, что он может получить новое развитие в следующем сезоне.

Однако в августе стало известно, что исполнителя роли Феско 25-летнего Ангуса Клауда не стало. Причина пока не раскрывается, но среди наиболее вероятных — передозировка или суицид.

Учитывая все эти моменты, премьеру третьего сезона, вероятно, не стоит ждать раньше 2025 года.

Что известно о сюжете?

Никаких деталей о сюжетных линиях третьего сезона «Эйфории» пока нет. Официальный трейлер тоже пока не вышел, поэтому фанатам остается только строить догадки.

Digital Spy предполагает, что в новых эпизодах Нейт столкнется с арестом отца, у Кэсси и Мэдди появится шанс наладить отношения, а Джулс, вероятно, захочет помириться с Ру. Кроме того, в третьем сезоне может проясниться ситуация с третьим, тайным братом Нейта, который есть на семейных портретах, но ни разу не появлялся в сериале.

Фанаты строили теории о младшем сыне Джейкобса с самого начала сериала. Многие из них были совершенно безумны, однако тайна исчезновения мальчика может стать мощным толчком для сюжета

Издание Digital Spy

Интересные факты о третьем сезоне «Эйфории»

Есть вероятность, что в новом сезоне вернутся младший брат Феско Эштрей (его лишили жизни в перестрелке, но это не точно) и его бабушка (Кэтрин Нардуччи), чья героиня после одного эпизода стала популярной в социальных сетях. Возможно, Эштрей попробует начать жизнь без наркотиков.

Что касается Ру, Зендая сказала в интервью, что тоже хотела бы другой судьбы для своей героини — более светлой и обнадеживающей. Она также заметила, что ей хотелось бы совершить скачок во времени и проследить за персонажами уже в более взрослом возрасте.

По словам художницы по костюмам Хайди Бивенс, фанаты могут на это рассчитывать: она слышала, что создатели сериала планируют перенести действие на пять лет вперед.

Кто покинет проект, а кто присоединится к нему?

Ожидается, что в третьем сезоне точно вернутся Зендая и Хантер Шефер, а также Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Сидни Суини, Мод Апатоу, Сторми Рид (Джиа), Колман Доминго (Али) и Доминик Фике.

Одна из основных актрис, которая отказалась продолжать участие в съемках, — Барби Феррейра. По слухам, у нее произошел крупный конфликт с Сэмом Левинсоном из-за развития линии Кэт. Феррейра якобы была недовольна тем, какая роль в сценарии отведена ее героине, и даже несколько раз уходила с площадки. Предполагается, что Левинсон вырезал большинство сцен с ее участием, в результате чего Кэт действительно превратилась в довольно фонового персонажа.

Еще один человек, который точно не примет участия в съемках «Эйфории», — это Билли Айлиш. После того как она записала саундтрек к прошлому сезону, появились слухи, что певица сыграет новую возлюбленную Нейта, однако Айлиш опровергла эти домыслы, заметив, что остается большой поклонницей сериала.

Влияние и критика сериала

«Эйфория» вызвала много негативных отзывов, в основном от родительских сообществ. Они были возмущены тем, что сериал позиционируется как подростковый, но на самом деле содержит обилие сцен насилия и секса, а также романтизирует наркотическую зависимость и психические расстройства.

Другая претензия заключалась в том, что проблемы, освещаемые в сериале, сильно преувеличены и отражают скорее реальность тридцатилетней давности, а не современность. Издание Insider приводило социологический опрос, который показал, что процент употребления наркотиков среди американских подростков сейчас гораздо ниже, чем был раньше. Это же касается и сексуальных отношений.

Левинсону 34 года, и некоторые проблемы, с которыми он столкнулся в подростковом возрасте, неактуальны сейчас. Современное поколение подростков характеризуется как более целомудренное, чем предыдущие. Сегодняшние подростки реже употребляют наркотики и занимаются сексом, и их действия свидетельствуют о более масштабной «сексуальной рецессии», происходящей в Америке

Издание Insider