Вышел трейлер фильма об Александре Вампилове "Саня, драматург"

Опубликован трейлер документального фильма об Александре Вампилове "Саня, драматург", над которым сейчас идет работа. Производством занимается "Кинокомпания Юрия Яшникова", созданная в Иркутске 12 лет назад. Режиссер и автор сценария - Анастасия Зверькова.

Трейлер появился ко дню рождения драматурга. Родился он 19 августа 1937 года в поселке Кутулик Иркутской области. При жизни не получил признания, было напечатано всего одно его интервью в прибалтийской газете "Советская Клайпеда". Авторы фильма узнали, что Вампилов дал большое и обстоятельное интервью ленинградскому журналисту, бывшему иркутянину Льву Сидоровскому, которое так и не было опубликовано. Именно этот разговор лег в основу картины.

- В некотором роде мы восстановим историческую справедливость. По сути, наш фильм - это реконструкция того интервью. И мы берем на себя смелость представить, каким оно было. В первую очередь нас интересует образ мыслей Вампилова. К счастью, сохранились воспоминания его друзей, а также дневники и письма драматурга, - рассказала Анастасия Зверькова.

"Саня, драматург" - это вторая серия документального сериала "Киноинтервью", который "Кинокомпания Юрия Яшникова" снимает о выдающихся личностях прошлого.

Первая серия "Русский Морган" (2020) посвящена иркутянину Николаю Второву, самому богатому предпринимателю Российской империи начала XX века.

Работа над фильмом "Саня, драматург" ведется при поддержке Министерства культуры Иркутской области. Консультантами выступили сотрудники Культурного центра Александра Вампилова. Всероссийская онлайн-премьера картины состоится этой осенью.

Справка "РГ"

Анастасия Зверькова родилась в Иркутске. В 2015 году окончила режиссерскую мастерскую Андрея Добровольского и Андрея Герасимова на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве. Ее фильмы демонстрировались на российских и зарубежных кинофестивалях, в том числе на Московском международном кинофестивале и в Оксфордском университете. В 2021 году за документальный фильм "Свобода в квадрате" она получила европейскую премию Docu Talents Award, учрежденную Ji.hlava, на Международном Сараевском кинофестивале.