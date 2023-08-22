«Возвращение «Звёздных войн» в форму». Критики высоко оценили «Асоку»

22 августа критики выпустили первые обзоры «Асоки» — нового сериала по «Звёздным войнам», которые расскажут о приключениях Асоки Тано, бывшей ученице Энакина Скайуокера. Журналисты посмотрели первые два эпизода из восьми и выпустили предварительные рецензии — судя по всему, шоу удалось.

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На агрегаторе Rotten Tomatoes средний рейтинг «Асоки» составляет 78% — именно такой процент критиков оценили сериал положительно. Пресса отмечает исполнительницу главной роли, множество отсылок для фанатов и качественные спецэффекты. Однако некоторым критикам не понравились экшен-сцены и «безэмоциональная» главная героиня.

Некоторые отрывки из рецензий критиков

Шоу выглядит, звучит и ощущается как возвращение «Звёздных войн» в форму – спасибо Дэйву Филони!

«Асока» достигает идеального баланса нового и старого, давая заядлым фанатам новую главу в 15-летнем путешествии, не отталкивая при этом новую аудиторию, которая только знакомится с бывшим джедаем.

«Асока» может похвастаться потрясающим актёрским составом, невероятными спецэффектами и захватывающим повествованием, а неотразимая игра Розарио Доусон — настоящая сила природы.

По крайней мере у нас есть «Андор».

«Асока» кажется столь же инертной, как «Боба Фетт» и «Оби-Ван».