Сериал "И просто так" продлен на третий сезон

Продолжение "Секса в большом городе" о судьбе героинь "спустя 20 лет" получило третий сезон, сообщает Deadline. Последняя серия второго сезона "И просто так" выйдет 24 августа на Max.

Ранее было широко анонсировано эпизодическое возвращение в сериал героини Ким Кэтролл . Поклонники шоу сочли его слишком коротким и выражают надежду, что актрису удастся уговорить на расширение ее роли.

Уже на протяжении двух сезонов создатели исследуют жизнь Кэрри, Шарлотты и Миранды в новой реальности и их готовность соответствовать быстро меняющимся обстоятельствам. Кэрри потеряла мужа и спутя год заводит новые отношения, Шарлотта вырастила дочерей и возвращается к работе в галерее, а Миранда расходится с мужем и пытается наладить отношения с 16-летним сыном.