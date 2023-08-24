Селена Гомес повторила сцену из сериала "Секс в большом городе"

Актриса Ким Кэтролл похвалила Селену Гомес за копирование ее героини из одного из эпизодов сериала «Секс в большом городе». Об этом сообщает E!News.

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В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, певица произносит слова из эпизода первого сезона, в котором Саманте звонит женатый мужчина по имени Кен (с которым у нее был роман) и признается в любви. Героиня задает ему вопрос: «Кто это?». Ким Кэтролл похвалила за повтор в комментариях к ролику.

«И просто так» — спин-офф сериала HBO «Секс в большом городе». Оригинальный проект шел с 1998 по 2004 год и насчитывает шесть сезонов. Его продолжение «И просто так» стало выходить в конце 2021 года. Второй сезон шоу стартовал в июне 2022-го. В возрожденном шоу принимают участие звезды оригинального сериала Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Дэвид Айгенберг, Марио Кантоне и многие другие.

Кэтролл в предыдущие годы заявляла, что ее не звали сниматься в сиквел и что она больше не будет играть свою героиню — Саманту Джонс. В СМИ причиной отсутствия Кэтролл в первом сезоне продолжения называли конфликт между ней и Сарой Джессикой Паркер.