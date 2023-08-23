Сценаристка «Друзей» рассказала о неудачном опыте работы с актерами

Бывшая сценаристка популярного ситкома «Друзья» Пэтти Лин призналась, что поведение актеров разочаровало ее во время работы над шоу. Ее слова передает Fox News.

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Линн вспомнила, что, присоединившись к команде сценаристов в седьмом сезоне, с нетерпением ждала возможности провести первую читку скрипта вместе с основным кастом сериала.

«Сначала я была в восторге, потому что могла находиться в одной комнате с большими звездами», — призналась сценаристка.

Она заявила, что ее настроение быстро испортилось после того, как она встретилась с актерами. По словам сценаристки, из-за них команде авторов пришлось переписать десяток хороших шуток только потому, что один из звезд специально «пробормотал фразу через рот». Линн считает, что актеры «саботировали» шутки сценария, которые им не нравились.

«В целом, наши встречи носили мрачный и агрессивный характер. В них не было той легкости, которую можно было бы ожидать от создания ситкома», — добавила она.