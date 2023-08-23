Стала известна дата выхода сериала по Fallout
На выставке gamescom 2023 показали первый тизер сериала по мотивам Fallout, но увидели его лишь ограниченное число человек. Зато компания Amazon опубликовала первый постер сериала, а также объявила примерную дату выхода.
Сериал по Fallout должен выйти до конца 2024 года.
События Fallout TV развернутся в пост-апокалиптическом Лос-Анджелесе, который ни разу не появлялся в играх серии. В центре истории выступят жители Убежища 33 — этот бункер тоже не фигурировал ранее во вселенной.
Над сериалом по Fallout работают Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада» от HBO. Главные роли исполнили Уолтон Гоггинс и Элла Пернелл. Заглавное фото: The Gamer