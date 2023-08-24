«Я после того, как выслушал предложение, подумал: «О чем мы вообще говорим? Какое может быть продолжение?» В лучшем случае кто-то из актерского состава просто повзрослел, а все остальные реально состарились. Я просто не понимал, про что будет этот сериал, как его можно возобновить», — признавался Бледный.