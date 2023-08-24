В сети опубликовали первый трейлер к сериалу «Папины дочки. Новые», релиз которого состоится уже осенью 2023 года.
В предстоящих сериях Веник (Филипп Бледный) окажется на месте Сергея Васнецова (Андрей Леонов) из оригинального шоу — его и детей бросит жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодому отцу придется самостоятельно воспитывать девочек. Трейлер начинается с момента, в котором мать покидает семейный чат, а старшая дочь Соня (Полина Денисова) описывает происходящее фразой: «Похоже, это проклятье семьи Васнецовых».
Других дочерей Веника сыграли Вита Корниенко (Лиза), Ева Смирнова (Диана) и Полина Айнутдинова (Арина).
«Я после того, как выслушал предложение, подумал: «О чем мы вообще говорим? Какое может быть продолжение?» В лучшем случае кто-то из актерского состава просто повзрослел, а все остальные реально состарились. Я просто не понимал, про что будет этот сериал, как его можно возобновить», — признавался Бледный.
Спустя десять лет после завершения предыдущего сезона к своим ролям вернулись Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие актеры.