Вышло продолжение лучшего сериала о рестлинге

На Starz выходит второй сезон «Хилов», недооцененного сериала о закулисье одной из самых популярных в мире индустрий развлечений — рестлинга. Шоу сценариста Майкла Уолдрона и режиссера Пита Сигала во втором сезоне только набирает обороты, поворачивая с рельс шекспировской драмы в сторону практически древнегреческого эпоса. «Лента.ру» рассказывает, почему «Хилы» — один из лучших сериалов последних лет.

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После того как братья Джек и Эйс Спэйды (звезда «Стрелы» Стивен Амелл и известный по «Викингам» Александр Людвиг) устроили во время матча реальное побоище, а пояс чемпиона перешел к спасшей шоу Кристал Тайлер (Келли Берглунд), все в городке Даффи только и говорят что о DWL. К этой локальной лиге рестлинга выстраиваются очереди из спонсоров и рекламодателей, а фанаты со слезами на глазах требуют продолжения. Только вот Эйс, взбешенный манипуляциями старшего брата (возглавивший DWL Джек Спэйд сделал родственника звездой лиги, а когда ему предложили работу в большой индустрии, превратил его из фейса — любимчика публики в хила — антагониста, чем сорвал контракт), после гранд-финала прыгает в машину и уезжает куда глаза глядят.

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Джеку же помимо поисков брата нужно продолжать работу — сценарий следующего шоу сам себя не напишет. Да и лига, объявившая победительницей турнира артистку третьего или даже четвертого плана, загнала себя в сюжетный тупик, ведь теперь Кристал придется отстаивать свой титул на ринге перед кучей мускулистых рестлеров. Сценарий матчей при этом должен следовать кейфебу, то есть выглядеть реалистичным, а не постановочным единоборством.

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Не дремлют и конкуренты DWL, крупная лига FWD. Ее владелец Чарли Галли (Майк О’Мэлли) шантажом принуждает Джека к совместной промокампании, битве лиги на лигу. При этом Чарли, кажется, плетет за спиной Спэйда очередную интригу, планируя раз и навсегда уничтожить соперника.

Что ж, такой накал страстей для рестлинга не в новинку — этот вид развлечений не зря признан одним из самых популярных в мире, хотя и критиков у него найдется предостаточно. «Хилы» огромную часть вдохновения черпают как раз-таки из этой дихотомии дешевого помпезного шоу и по-настоящему шекспировских конфликтов за его кулисами, размывая и без того нечеткую границу между спортсменами и их рестлерскими альтер-эго. Джек Спэйд к тому же — не просто маскулинный лидер, но драматург-самоучка, уверенный в том, что убедительная фабула на ринге важна не меньше, чем эффектная акробатика. А когда в центре сюжета — провинциальный Шекспир, то и весь выстроенный вокруг него мир непременно оказывается театром.

Во втором сезоне сериал чувствует себя достаточно уверенно, чтобы перейти на рельсы уже чуть ли не древнегреческого эпоса

По крайней мере грядущая неравная битва двух лиг, окружающие ее предательства и заговоры нагоняют пафоса не меньше, чем первые песни «Илиады». И все это, опять же, нисколько не вредит общей картине «Хилов», но теснее связывает личные драмы персонажей с тем шоу, что они разыгрывают на публику.

Помимо хоть и патетической, но крайне органичной в контексте рестлинга драматургии, «Хилы» предлагают еще и глубочайшее погружение в мир фандома. Тут появляются и настоящие звезды-профессионалы вроде CM Punk (получившего во втором сезоне уже не эпизодическую, а полноценную роль). Актер «Прослушки» Крис Бауэр в образе ветерана шоу-бизнеса Дикого Билла по полочкам раскладывает нелегкую судьбу и сомнительные способы заработка рестлеров. Монетизация, клики и охваты оказываются неменьшими проблемами, чем сотрясения и переломы, и даже такая простая и справедливая вещь, как введение женщин в лигу на правах борцов, сопровождается массой поначалу невидимых проблем.

Рестлинг в кино долгое время мелькал лишь в жанре комедии

Единственным за двадцать лет исключением можно назвать разве что «Рестлера» с Микки Рурком. И, кажется, именно «Хилы» сдвинули ситуацию с мертвой точки. Вот уже и модная студия A24, ответственная за многие кинохиты последних лет, запланировала выпустить в следующем году полнометражную драму «Стальная хватка» (The Iron Claw) о реальной династии рестлеров 1960-х.

Мотивы первых серий «Хилов» отчасти зеркалили «Наследников». В фокусе здесь тоже была грызня глубоко травмированных отпрысков вокруг наследия абьюзивного отца — Короля Спэйда (Дэвид Джеймс Эллиотт). В завязке нового сезона Джеку удается вытащить DWL из долговой ямы, но пожертвовать для этого приходится слишком многим. Отношения с уязвленным братом испорчены окончательно, жена и ребенок (Элисон Лафф и Рокстон Гарсиа) остались без поддержки и опоры, да и верные соратники, почуяв усилившийся поток денег, ищут, как бы самостоятельно на этом обогатиться.

Можно и не заметить, как быстро затягивают хитросплетения всех этих многочисленных конфликтов, и перестать понимать, когда персонажи дерутся ради спектакля, а когда метелят друг друга по-настоящему, — и вот уже за постановочным боем на ринге (точнее даже художественным воспроизведением постановочного боя) наблюдаешь затаив дыхание. Шоураннер Майкл Уолдрон за два сезона, кажется, вполне способен сделать искреннего фаната даже из самого критично настроенного зрителя. Это ли не магия настоящего рестлинга?