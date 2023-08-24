Телеканал ТНТ покажет сериал «Первокурсницы»

4 сентября в 21.00 телеканал ТНТ начинает показ нового сериала «Первокурсницы». . Главные роли во вдохновляющей истории о том, что начинать жизнь с начала никогда не поздно, сыграли Анна Уколова и Екатерина Стулова. Их героини Настя и Жанна, две подруги, к своим 40 годам поняли, что пробовали в жизни многое, а вот для себя еще не жили, но цифра в паспорте – это не повод, чтобы бояться перемен.

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Ксения Красновская:

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«Я родилась в Челябинской области, в небольшом закрытом городе Озерске. Там же ходила в театральную студию при театре драмы. Любимое место – челябинские озера, у нас в области их очень много. Ну и, конечно, в самом Озерске театр драмы и площадь Курчатова – самое теплое для меня место. В Челябинск мы с родителями периодически ездили погулять по главной пешеходной улице города, Кировке. Я вообще провинциальная особа .Думаю, сериал будет интересен сразу нескольким поколениям людей – это и зуммеры, и их родители, и все, кто когда-либо сталкивался со студенческой жизнью. Для меня самой это был яркий период – минимум ответственности и максимум эмоций. Первая любовь, друзья 24/7,кулинарные шедевры из макарон. Если вы когда-то это проходили, вам точно будет интересно. Ведь это классный способ поностальгировать».

Все мы в юности мечтали о будущем и представляли свою жизнь через десятки лет. Но мало у кого желаемое совпало с действительностью. Так вышло и с подругами Жанной и Настей, которые, встречая миллениум в стенах общежития, пожелали друг другу добиться всего, чего они хотят, и обязательно открыть роскошный ресторан где-нибудь на берегу моря. Но судьба сложилась иначе. И Жанна, и Настя бросили институт после первого курса.

После того, как Настины сыновья уходят в армию, а Жанна узнает об измене мужа, подруги встречаются и жалеют о годах, которые, как им кажется, прошли впустую. И тогда Жанна решает, что все могло бы быть иначе, если бы они не бросили учебу. Подруги придумывают гениальный план: вернуться в институт и заселиться в то самое общежитие, чтобы начать все заново. Сорокалетним студенткам придется нелегко и в учебе, и в общении с молодым окружением. Но Жанна и Настя не собираются сдаваться на пути к своему счастью.Также в сериале снялись Людмила Артемьева, Александр Обласов, Екатерина Новокрещенова, Ян Цапник и другие.