Создатели "Бодо Бородо" выпустили новый проект о жизни в деревне

"Проект получился очень честным, мы показываем детям, как доят коз, рассказываем, что в мире есть хищники, не боимся говорить с детьми ни о старости, ни о грусти родителей от момента расставания с их детьми. Мы показываем жизнь, как она есть. Ведь дети ценят честность и, мы надеемся, что они с огромным интересом будут смотреть наш сериал", - привели в пресс-службе слова продюсера проекта Десиславы Медковой.