К касту сериала "Последний богатырь. Наследие" присоединился Лысенков

Онлайн-кинотеатр START объявил о пополнении каста проекта "Последний богатырь. Наследие". К актёрскому составу присоединится известный актёр Дмитрий Лысенков ("Чебурашка", "Почка", "Союз спасения" и др.).

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Персонаж Лысенкова - сын Белогора, "которого он себе наколдовал", говорит актёр, описывая его как "смесь Квазимодо и Ричарда III". Имя героя - Цвырь.

Отмечается, что Цвырь "напоминает то ли крысу, то ли змею, обладает необычной магической силой и в то же время не лишен комедийных черт". Актёру пришлось носить четыре слоя одежды и корсет.

Действие развернётся спустя 20 лет после событий трилогии "Последний богатырь".

Съемки восьмисерийного фильма стартовали в июне. Даты выхода пока нет.