К касту сериала "Последний богатырь. Наследие" присоединился Лысенков

К касту сериала "Последний богатырь. Наследие" присоединился Дмитрий Лысенков
Онлайн-кинотеатр START объявил о пополнении каста проекта "Последний богатырь. Наследие". К актёрскому составу присоединится известный актёр Дмитрий Лысенков ("Чебурашка", "Почка", "Союз спасения" и др.).
Персонаж Лысенкова - сын Белогора, "которого он себе наколдовал", говорит актёр, описывая его как "смесь Квазимодо и Ричарда III". Имя героя - Цвырь.
Отмечается, что Цвырь "напоминает то ли крысу, то ли змею, обладает необычной магической силой и в то же время не лишен комедийных черт". Актёру пришлось носить четыре слоя одежды и корсет.
Режиссёр - Антон Маслов, снимавший сериалы "ИП Пирогова" и "Вампиры средней полосы", фильмы "Многоэтажка" и "Поехавшая" - во всех этих проектах играл и Лысенков.
В сериале также играют Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Владислав Ветров, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Никита Кологривый и другие.
Действие развернётся спустя 20 лет после событий трилогии "Последний богатырь".
Съемки восьмисерийного фильма стартовали в июне. Даты выхода пока нет.
Больше фото со съёмок - здесь.