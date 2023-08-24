Сериал "Дело Германа" с Яценко и Снигирь расскажет о необычном мстителе
Завершились съемки восьмисерийной психологической драмы "Дело Германа" с Александром Яценко, Юлией Снигирь и Михаилом Тройником ("Библиотекарь", "Вызов") в главных ролях.
Сериал расскажет историю о том, как трехлетняя девочка была похищена в московском цирке. Похитителю не нужен выкуп, им движет жажда мести. Но, чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое.
"Это история мстителя, психологическая драма с криминальным уклоном. О том, что происходит с человеком, который полностью отдается этой страсти, и как она его сжирает. Меня заинтересовала история, мне захотелось в ней сыграть. Очень простой критерий выбора, всегда им пользуюсь", - говорит исполнитель главной роли Александр Яценко.
"Самым запоминающимся был первый съемочный день - сцена в больнице. Тогда на меня произвело впечатление, как работает вся съемочная группа, особенно режиссер Софья Райзман. Я знала ее как актрису, мы вместе играли в МХТ, но я не ожидала, что дебютант может так легко, иронично и профессионально разбирать сцены, так чувствовать кадр. Мне кажется, "Дело Германа" - качественный и классный сериал с невероятной актерской командой. Свою героиню Еву я очень люблю, она яркая, свободная и она максималист: если любит или ненавидит, то до конца, но ей тесно в этом обыденном мире. Я гораздо спокойнее и взвешенней, и мне было непросто ее играть", - рассказывает исполнительница главной роли Юлия Снигирь.
"Мне кажется жанр "Дела Германа" синтетическим: здесь и драма, и драмеди, и детектив, и элементы триллера. И, думаю, после съемочного процесса он трансформируется во что-то свое", - считает режиссер проекта Софья Райзман.
В сериале также снимались Ольга Озоллапиня, Александр Ильин младший, Мария Смольникова, Елизавета Запорожец, Мария Карпова, Агния Кузнецова, Георгий Уточкин, Игорь Хрипунов и другие. Продюсеры - Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Андрей Терешок, Андрей Бегунов и Екатерина Уруру.