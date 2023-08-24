Сериал "Дело Германа" с Яценко и Снигирь расскажет о необычном мстителе

"Это история мстителя, психологическая драма с криминальным уклоном. О том, что происходит с человеком, который полностью отдается этой страсти, и как она его сжирает. Меня заинтересовала история, мне захотелось в ней сыграть. Очень простой критерий выбора, всегда им пользуюсь", - говорит исполнитель главной роли Александр Яценко.

"Самым запоминающимся был первый съемочный день - сцена в больнице. Тогда на меня произвело впечатление, как работает вся съемочная группа, особенно режиссер Софья Райзман. Я знала ее как актрису, мы вместе играли в МХТ, но я не ожидала, что дебютант может так легко, иронично и профессионально разбирать сцены, так чувствовать кадр. Мне кажется, "Дело Германа" - качественный и классный сериал с невероятной актерской командой. Свою героиню Еву я очень люблю, она яркая, свободная и она максималист: если любит или ненавидит, то до конца, но ей тесно в этом обыденном мире. Я гораздо спокойнее и взвешенней, и мне было непросто ее играть", - рассказывает исполнительница главной роли Юлия Снигирь.