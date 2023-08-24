Девочки, открываем шампанское и мешаем коктейль «Флиртини»! Случился самый, пожалуй, долгожданный камбэк года: Ким Кэтролл, она же Саманта Джонс, появилась в продолжении легендарного «Секса в большом городе». Правда, всего на минуту. В финальной серии второго сезона «И просто так» Сэм и Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер наконец созвонились и обменялись парой милых фраз.

И хотя это, конечно, не встреча на привычно роскошной для четырех подруг вечеринке, но фанаты рады и такому: все-таки первый сезон сиквела без любимой Саманты показался совсем уж не в духе первых шести. Кстати, самая сексуальная из фантастической четверки даже решилась на возвращение в Нью-Йорк ради встречи с Кэрри в ее старой квартире. Впрочем, учитывая, как Саманта любила этот город, вряд ли она долго раздумывала о поездке.