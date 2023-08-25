4 сериала про жизнь айтишников

В последнее время выходит много разнообразных сериалов про жизнь программистов. И это неудивительно, ведь IT-индустрия становится все более популярной. Истории могут рассказывать как про самые обычные будни айтишников, так и про пугающие киберпреступления.

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"Рамблер" делится подборкой сериалов о том, как живут программисты.

Видео дня

"Компьютерщики" (2006-2013)

Кадр из сериала "Компьютерщики"

В центре сюжета — повседневная жизнь сотрудников IT-отдела крупной компании. Программисты Рой и Морис — гики, которые вынуждены работать в грязном подвале и отвечать на звонки недовольных клиентов. Они терпеть не могут остальных сотрудников корпорации. К ним в отдел приводят новенькую по имени Джен, которая ничего не смыслит в компьютерах. Она пытается подружить технических специалистов с остальными сотрудниками, и это приводит к большому количеству комичных ситуаций.

Количество сезонов: 5

"Мистер Робот" (2015-2019)

История повествует об Эллиоте Алдерсоне — молодом инженере кибербезопасности, который страдает социофобией. По ночам герой ведет тайную жизнь хакера, которая помогает ему взаимодействовать с миром. Однажды загадочный лидер подпольной хакерской группы хочет завербовать Эллиота, чтобы он помог свергнуть властную корпорацию. Вот только дело в том, что именно там работает главный герой. Так Эллиот оказывается на перепутье.

Количество сезонов: 4

"В поле зрения" (2011-2016)

Гарольд Финч — таинственный миллиардер, который разработал компьютерную программу "Машина". Этот искусственный интеллект способен предсказывать будущие преступления. Вот только правительству разработка Финча оказалась не интересна. Тогда герой решает нанять бывшего агента ЦРУ по имени Риз, который страдает алкоголизмом и депрессией. Вместе они расследуют дела и предотвращают правонарушения.

"Киберсталкер" (2019-2021)

Кадр из сериала "Киберсталкер"

Как только 18-летний гик Лукас поступает в лучший инженерный вуз, его начинают унижать самые популярные студенты. Он решает отомстить и для этого использует свое главное оружие — способности хакера. Герой взламывает мобильные телефоны и компьютеры других людей, в том числе своей возлюбленной Альмы. Вскоре Лукас узнает секреты окружающих и начинает манипулировать ими. Парень быстро превращается в человека, которым он всегда хотел быть, но затем попадает в собственную ловушку.